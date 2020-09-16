Несколько народных артистов РФ прошли вакцинацию от гриппа в Петербурге

Вакцинацию от гриппа в Северной столице в рамках прививочной кампании прошли народные артисты России, в их числе оказались Михаил Боярский, Лариса Луппиан, Борис Эйфман и другие. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по культуре.

Также прививку от гриппа в поликлинике № 39 сделали российские заслуженные артисты Андриан Фадеев и Юрий Гальцев, актер театра и кино Андрей Носков и заслуженный деятель искусств Игорь Корнелюк.

"Мы со всей семьей ежегодно делаем прививки и не болеем. Дай бог и в этом году будет так же", — заявил Фадеев.

В этом году в Северной столице планируют привить от сезонного гриппа не меньше 60% жителей, передает газета "Известия". В числе первых, кто прошел вакцинацию от гриппа, был глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.