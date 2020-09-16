Судно "Иван Сидоренко" отправилось в ФРГ достраивать "Северный поток — 2"

Российское судно снабжения "Иван Сидоренко" вышло из порта в Санкт-Петербурге и 17 сентября должно прибыть в Мукран, на базу "Северного потока — 2" в Германии. Корабль будет подвозить трубы "Академику Черскому" для прокладывания газопровода.

"Иван Сидоренко" после длительной стоянки 15 сентября покинул акваторию Финского залива. За последние несколько недель это событие стало первым движением флота "Газпром", передает "Коммерсантъ".

Российской компании приходится своими силами обеспечивать подвоз необходимых материалов из-за санкционной кампании со стороны США. Недостроенный участок "Северного потока — 2" составляет 160 километров. Помешать реализации российско-немецкого проекта также пытаются на фоне инцидента с блогером Алексеем Навальным.