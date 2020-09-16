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2:55   16 Сентября 2020
Экономика

Минфин РФ предложил повысить ставки акциза на сигареты из-за коронавируса

Минфин РФ предложил повысить ставки акциза на сигареты из-за коронавируса

Новый способ покрыть расходы, которые связаны с пандемией коронавирусной инфекции, нашло Министерство финансов Российской Федерации. В ведомстве предложили повысить в следующем году ставки акциза на табачную продукцию и электронные сигареты.

Проект поправок в Налоговый кодекс подготовил Минфин РФ. Ведомство предложило повысить в 2021 году ставки акциза на табачную продукцию и электронные сигареты на 20%, передает РБК. Комиссия по законодательной деятельности одобрила этот документ, его рассмотрят на заседании Правительства России.

Нынешняя версия Налогового кодекса предусматривает увеличение ставки акцизов на никотиносодержащую продукцию и электронные сигареты на четыре процента со следующего года.

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Автор: Яна Либерман
#россия #минфин #сигареты

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