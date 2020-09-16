Украина создаст центр по производству вакцин

Украина приняла решение о создании собственного центрра по производству вакцин. Эта задача была поставлена на совещании по вопросам развития системы биологической безопасности страны.

Разработать центр поручил украинский президент Владимир Зеленский. Этот центр будет координировать деятельность учреждений научно-исследовательского назначения с производственными мощностями Украины. Его работа позволит создать условия, в которых будет возможно производство отечественных вакцин, передает Lenta.ru.

"В перспективе это позволит преодолеть зависимость государства от импорта вакцин и иммунобиологических препаратов", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, за счет этого центра Украина сможет противодействовать естественным негативным эффектам биологического фактора. Также он будет полезен в борьбе против биоугроз, отметил украинский президент.