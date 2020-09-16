Россия задала ЕС девять вопросов по делу об "отравлении" Навального

Российская сторона нашла несостыковки в деле об "отравлении" Алексея Навального. Соответствующее сообщение представлено на официальном сайте постпредства РФ.

Москва поинтересовалась, насколько целесообразно "отравлять" Навального в Томске, население которого составляет полмиллиона человек, чтобы затем спасать его жизнь в Омске и транспортировать в Германию, где медики могут выявить яд "Новичок".

Российская сторона не понимает, почему Берлин до сих пор не предоставил результаты своих исследований, если он убежден в своей правоте. Кроме того, Германия продолжает игнорировать факт того, что производством "Новичка" занимаются многие страны, включая входящие в НАТО государства.

Журналисты "Правды.ру" ранее провели расследование, в ходе которого вышли на помощницу Навального Марию Певчих. Она находилась вместе с блогером во время его командировки в Сибирь и жила с ним в одном номере. Отец Певчих владеет химической лабораторией, а значит, у нее мог быть доступ к отравляющим веществам.