МИД Белоруссии: ЕС не вправе единолично выносить вердикты об итогах выборов

Представители Евросоюза не уполномочены выносить вердикты о приемлемости для белорусского народа итогов президентских выборов в республике. Таким образом глава МИД Белоруссии Владимир Макей ответил на непризнание ЕС результатов голосования.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель накануне заявил, что Европейский союз не намерен признавать действующего президента республики Александра Лукашенко легитимным главой государства. Макей в интервью РИА Новости отметил, что у представителей альянса нет прав для подобных заявлений.

"И в принципе к чему придет мир, если каждый внешний игрок начнет прямо оспаривать результаты выборного процесса в других странах?" — добавил белорусский министр.

Лукашенко ранее заявлял о выявлении провокаторов митингов в Белоруссии за пределами республики. По его словам, белорусским специалистам удалось зафиксировать звонки из Польши, Великобритании и Чехии. Западные координаторы начали управлять волнениями в обществе, воспользовавшись послевыборной ситуацией в стране, подчеркнул президент.