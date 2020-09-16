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1:22   16 Сентября 2020
Армия

Российский истребитель сопроводил самолеты НАТО над Черным морем

Российский истребитель сопроводил самолеты НАТО над Черным морем

Самолеты-разведчики RC-135 ВВС США и ВВС Великобритании приблизились к границе России. Сверхзвуковой истребитель Су-27 поднялся в воздух, чтобы сопроводить иностранные объекты.

Две разведывательные машины, принадлежащие Соединенным Штатам Америки и Великобритании, были замечены над нейтральными водами Черного моря. Российский истребитель Су-27 приблизился к целям для их опознавания и предотвращения нарушения государственной границы, передает ТАСС.

"Весь полет российского истребителя Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — отметили российские военные.

Разведывательные самолеты НАТО также не пересекали границы России. Как только они отдалились от территории РФ, Су-27 вернулся на аэродром.

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Автор: Яна Либерман
#великобритания #сша #самолеты #черное море #су-27

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