Глава ДНР осудил слова Зеленского о гуманитарной катастрофе в Донбассе

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о гуманитарной катастрофе в ДНР и ЛНР. Пушилин в ответ указал на ситуацию на подконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Зеленский заявил, что в Донецкой и Луганской народных республиках могут произойти внутренние беспорядки из-за того, что уровень жизни в районах Донбасса, неподконтрольных киевскому руководству, якобы ниже, чем на Украине. Глава Незалежной добавил, что ДНР и ЛНР может грозить гуманитарная катастрофа из-за коронавируса.

Пушилин констатировал, что, судя по заявлениям Киева, ситуация на Украине куда более тревожная, чем себе ее представляют жители страны:

"Киев пытается втягивать в свои грязные политические игры жителей народных республик, не обращая внимания на тот факт, что сами же нас обстреливают", — заявил глава ДНР в комментарии РИА Новости.

Пушилин добавил, что неспособность украинской власти принимать правильные решения привели страну к стагнации во всех сферах. Повышение тарифов на ЖКУ и отмена моратория на продажу земли превратили украинцев в "заложников" собственного государства, по его словам.