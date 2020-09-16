"Меня развели": Тарзан признался в измене Королевой

Актер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, признался, что он действительно поддался на провокацию и изменил своей супруге Наташе Королевой. Свое признание он записал на видео и поделился со своими подписчиками в Instagram.

Он утверждает, что стал жертвой обстоятельств. По его словам, две девушки, с которыми он изменил своей супруге, оказались мошенницами, которые украли из его дома некоторые ценные вещи. Актер уточнил, что на них уже заведено уголовное дело.

Во время своего признания, Тарзан подчеркнул, что любит только свою супругу, а инцидент с изменой произошел из-за того, что девушки соблазнили его.

"Я не буду говорить, что это был не я. Это сделал я. И отвечать за это буду я перед Богом и перед своей женой", — заявил Глушко.

Кроме того, по словам стриптизера, у девушек был "целый набор веществ", которыми они ввели его в неадекватное состояние.

До сих пор остается открытым вопрос на счет информации о беременности одной из девушек. Тарзан сомневается, что узнать об интересном положении можно было настолько быстро.