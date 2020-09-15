Оперштаб Москвы сообщил о десяти умерших за сутки пациентах с коронавирусом

Число умерших пациентов с коронавирусом за минувшие сутки в Москве составило десять человек. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Смерть всех скончавшихся за последние сутки пациентов, у которых имелись положительные результаты теста на наличие коронавируса, наступила в результате осложнений на фоне сопутствующих заболеваний. Оперативный штаб Москвы накануне сообщал о смерти 13 пациентов с подтвержденным SARS-CoV-2.

Общее число умерших в Москве с коронавирусом достигло 5016 человек. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19 ранее 11 марта.