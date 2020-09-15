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23:10   15 Сентября 2020
Общество

Исмаилов спрогнозировал результаты самых ожидаемых боев 2020 года

Исмаилов спрогнозировал результаты самых ожидаемых боев 2020 года

Боец Джастин Гейджи не сможет ничего противопоставить Хабибу Нурмагомедову. Об этом сообщил российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов.

Напор российского бойца в поединке с американцем окажется гораздо мощнее, подчеркнул Исмаилов. Нурмагомедов проводит свои бои в одном стиле, изматывая соперника, а Гейджи не обладает достаточной функциональной и физической подготовкой, цитируют эксперта "Маленькие Большие Новости".

Другой ожидаемый бой — Майк Тайсон против Роя Джонса, станет "вишенкой на торте", добавил боец. По его словам, Тайсон находится в прекрасной форме для своего возраста и сможет нокаутировать Джонса.

"Это сумасшедшая форма, это вновь тот самый пугающий Тайсон", — сказал Исмаилов.

В третьем поединке между Азизом Абдулвахабовым и Александром Сарнавским фаворитом является чеченский спортсмен, предполагает собеседник. Абдулвахабов имеет большие шансы на победу в этом бою, заключил Исмаилов.

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Автор: Василий Пименов
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