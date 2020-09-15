Исмаилов спрогнозировал результаты самых ожидаемых боев 2020 года

Боец Джастин Гейджи не сможет ничего противопоставить Хабибу Нурмагомедову. Об этом сообщил российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов.

Напор российского бойца в поединке с американцем окажется гораздо мощнее, подчеркнул Исмаилов. Нурмагомедов проводит свои бои в одном стиле, изматывая соперника, а Гейджи не обладает достаточной функциональной и физической подготовкой, цитируют эксперта "Маленькие Большие Новости".

Другой ожидаемый бой — Майк Тайсон против Роя Джонса, станет "вишенкой на торте", добавил боец. По его словам, Тайсон находится в прекрасной форме для своего возраста и сможет нокаутировать Джонса.

"Это сумасшедшая форма, это вновь тот самый пугающий Тайсон", — сказал Исмаилов.

В третьем поединке между Азизом Абдулвахабовым и Александром Сарнавским фаворитом является чеченский спортсмен, предполагает собеседник. Абдулвахабов имеет большие шансы на победу в этом бою, заключил Исмаилов.