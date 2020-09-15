Пушков назвал заявление Трампа о ликвидации Асада цинизмом

Признание президента США Дональда Трампа в намерении устранить главу Сирии Башара Асада — "потрясающая наглость и не менее потрясающий цинизм". Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков в своем Twitter.

Правительство США в 2017 году разрабатывало план по ликвидации президента Сирии, но в итоге отказалось от этой идеи. Об этом Трамп недавно рассказал в прессе. Пушкова возмутило открытое заявление американского президента о готовящейся операции по устранению лидера другого государства, передает NewsFront.

"Международное право и США — понятия противоположные и несовместимые", — заключил сенатор.

Он также вспомнил фразу 43-го президента США, Джорджа Буша-младшего, который на вопрос журналиста о "международно-правовых основаниях войны в Ираке" ответил: "Международное право? Не знаю, о чем вы. Обратитесь к моему адвокату". Его преемник Барак Обама тоже громогласно заявлял, что "дни Асада сочтены", напомнил Пушков.