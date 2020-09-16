Чешский политик обвинил Запад в попытке затащить Белоруссию на путь Украины

Запад, с присущим ему цинизмом и полным отсутствием совести и порядочности, в очередной раз показал, что может только разваливать государства, а не строить их.

Об этом во вторник,15 сентября, пишет чешское издание «Хало новины», приводя интервью с первым заместителем главы Палаты депутатов и председателем Центрального комитета Компартии Чехии и Моравии Вайтехом Филипом.

Чешский политик, прокомментировал отказ западных стран признать результаты прошедших в августе в Белоруссии президентских выборов и поддержку, которую Запад оказывает белорусской оппозиции, отметив, что такими методами США и страны Евросоюза пытаются направить в целом процветающую и стабильную страну по пути, которым перед этим прошла Украина с ее майданом и вооруженным конфликтом на востоке.

По словам Войтеха Филипа, и Белоруссия, и Украина всегда находились на линии геополитического разлома. Но в последние годы, именно благодаря происходящим на Украине событиям, Белоруссия стала «завидной невестой» и для Запада, и для России.

Лукашенко находится у власти в Белоруссии уже 26 лет, с 1994 года, и именно он в свое время положил конец хаосу и поднял уровень жизни в стране. На протяжении всех своих президентских сроков Лукашенко маневрирует между Западом и Россией, используя удачное положение Белоруссии, как транспортного и политического перекрестка, чтобы выбивать для республики разные преимущества, сохраняя при этом добрые отношения со всеми соседями.

Интересно отметить, что после украинского майдана 2014 года, Запад достаточно быстро признал результаты прошедших в Белоруссии в 2015 году президентских выборов, которые практически ничем не отличались от выборов 2020 года.

«Как и в этом году, в 2015 Лукашенко победил в первом туре, получив более 80% голосов, — напоминает издание. — С тех пор Лукашенко начал проводить так называемую многовекторную политику. Иными словами, он начал больше сближаться с Западом, чем прежде».

При этом Лукашенко проводил политику, которая позволяла ему сохранять внутреннюю стабильность в стране. Поддерживая приличный уровень жизни белорусов, Лукашенко подавлял деятельность разнообразных гражданских активистов, которые зачастую пользуются поддержкой западных стран и продвигают интересы Запада. А если участь, что у разных стран могут быть разные представления о будущем Белоруссии, то становится ясно, что Белоруссию просто могут общими усилиями разорвать на части.

«Польша и Литва питают исторические имперские амбиции и не оставили идею возродить Польско-Литовское княжество. На протяжении какого-то времени Белоруссия входила в его состав, и в истории сосуществования белорусов и поляков бывало как много положительного, так и много печального. К последней категории можно отнести полонизацию, национальное и экономическое подавление белорусского народа», — напоминает чешский политик.

Кроме того, отдельной главой в истории Запада и Белоруссии стоит Великая Отечественная война, в ходе которой Белоруссия понесла колоссальный урон от действий нацистской Германии.

В то же время, взаимоотношения России и Белоруссии отличаются гораздо большим позитивом. Начать можно с того, что в качестве отдельного государства – Белорусской ССР – республика возникла именно в составе СССР, а после того, как Советский Союз распался, Россия стала главным спонсором процветания Белоруссии, напоминает Войтех Филип.

До сих пор Белоруссия прочно вплетена в сферу влияния России. На территории республики расположено несколько стратегически важных российских военных баз, поэтому понятно, что именно Россия заинтересована в сохранении там стабильности, в то время как западные страны, наоборот, стремятся дестабилизировать ситуацию.

Одни только призывы Светланы Тихановской к забастовкам выдают явное намерение навредить стране и ее жителям, подчеркивает политик.

«Большинство предприятий, где, по мнению Тихановской, нужно устроить забастовку, государственные. Если экономика этих предприятий пострадает, то в первую очередь пострадают и их работники. Если в этом состоит цель оппозиции, то ситуация печальная, поскольку, несмотря на разницу во мнениях, все стороны конфликта должна объединять заинтересованность в процветании их страны. А этого, к сожалению, нет», — отмечает Войтех Филип.

Причин происходящего, по его словам, как это обычно бывает в конфликтных ситуациях, сразу несколько. Во-первых, сам президент Белоруссии Александр Лукашенко не позаботился о том, чтобы привлечь на свою сторону молодежь. Несмотря на то, что Лукашенко приветствует новые технологии в стране, и при нем в Белоруссии было создано большое число современных технологических компаний и выросло множество высококлассных специалистов в области кибернетики, никто не рассказал об этих успехах молодому поколению. Напротив, Лукашенко своей «колхозной» позицией отталкивает молодых белорусов.

Во-вторых, продолжает Войтех Филип, часть вины лежит и на России, которая щедро вкладывалась в белорусскую экономику и дотировала ее, закрывая глава на «многовекторную политику» Лукашенко и его сближение с Западом.

В-третьих, причина происходящего кроется в поведении Запада по отношению к Белоруссии.