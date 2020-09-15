Трамп остался равнодушным к новой книге Боба Вудворда о себе

Сборник интервью американского журналиста-расследователя Боба Вудворда с президентом США Дональдом Трампом "Ярость" скучный. Об этом заявил глава Соединенных Штатов в эфире американской телекомпании.

Трамп пролистал книгу Вудворда и не нашел в ней ничего интересного, сообщает РБК со ссылкой телекомпанию Fox News. Президент добавил, что, соглашаясь на интервью с автором книги, "хотел дать ему шанс".

"Я накануне очень поверхностно ознакомился с книгой, и она оказалась очень скучной", — заявил американский лидер.

Трамп осознанно смягчал опасность коронавирусной инфекции, чтобы не пугать население, говорится в книге. Боб Вудворд считается одним из самых известных журналистов в США, он принимал участие в расследовании Уотергейтского скандала, после которого 37-й президент США Ричард Никсон подал в отставку.