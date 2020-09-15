США протестировали прототип истребителя следующего поколения

Военнослужащие США начали тестирование прототипа перспективного истребителя-бомбардировщика, пишут СМИ.

Испытываемый самолет относится к следующему поколению, передает ТАСС слова помощника министра американских ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уилла Ропера со ссылкой Defence News.

Американским специалистам удалось сконструировать и поднять в воздух опытный образец истребителя, побив при этом некие рекорды, сообщил помощник министра в беседе с иностранным изданием. Ропер добавил, что Вашингтон готов к постройке ранее не существовавшего самолета следующего поколения. Однако он не стал раскрывать детали о месте проведения первого полета, а также количество созданных прототипов.