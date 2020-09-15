Глава «Коммунистов России» назвал итоги региональных выборов «грустными»
Усложнение процедуры сбора подписей перед региональными выборами помешало партии «Коммунисты России» зарегистрировать списки кандидатов во всех запланированных субъектах федерации.
Об этом глава партии Максим Сурайкин рассказал на пресс-конференции «Новые политические партии. Итоги избирательной кампании и планы на будущее», которая в вторник, 15 сентября, прошла в Медиагруппе «Патриот».
«К примеру, выборы были в 11 субъектах федерации, мы выдвинули свои списки с кандидатами в девяти, но зарегистрировать их смогли только в четырех. Это произошло из-за того, что был усложнен сбор подписей. Теперь не только дату и подпись избиратель должен ставить, но фамилию, имя и отчество», — рассказал глава партии.
Также Сурайкин отметил, что избиратели «Коммунистов России» в Рязани, например, по большей части работают за компьютером, поэтому вручную пишут с трудом, и комиссия забраковала их подписи. Поэтому результаты прошедших выборов лидер «Коммунистов России» назвал «грустными».
Кроме того, добавил Максим Сурайкин, подписи за кандидатов, согласно российскому законодательству, можно было собирать в электронном виде на портале «Госуслуги», но «законодатель испугался» собрать таким образом все подписи.
«В этой кампании большинство избирательных комиссий решило не исполнять норму, хотя они должны были это сделать. В личных кабинетах кандидатов каждые сутки все подписи слетали, обнулялись. Хотя Ростелеком заявлял, что это проблема личного кабинета», — с огорчением рассказал Сурайкин.
Именно поэтому, по его словам, из девяти субъектов федерации, где «Коммунисты России» подавали списки кандидатов, зарегистрировать их удалось лишь в четырех субъектах.
Кроме того Сурайкин отметил, что первой проблемой прошедших выборов стал недопуск партий, имеющих опыт и электорат. При этом участие в выборах приняли новые партии, которые смогли пройти в Заксобрания субъектов федерации. По мнению политика, эти партии пользовались госфинансированием. Сурайкин подчеркнул, что, если партия была зарегистрирована всего за пару месяцев до выборов, и в нее входят один-два известных политика, то это, скорее всего, «собранная в спешке политтехнологическая структура».
В заключение Сурайкин напомнил, что, его партии и не хватило ресурса по уровню федерации, но хвалило по городам:
«Прошел список в Ростове-на-Дону, Набережных Челнах. Наши депутаты прошли в Казани», — заключил он.