Онищенко оценил высказывание Поповой о 90-дневной опасности COVID-19

Вывод Роспотребнадзора о 90-дневной опасности вылечившегося от коронавируса человека прокомментировал депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.

Перенесший коронавирус человек может выделять COVID-19 до 90 дней. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Подобными цифрами следует оперировать аккуратно. Не стоит выносить на публику то, что могут обсуждать лишь специалисты, заявил депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Да, такое может быть, но это единичные случаи, которые никакого эпидемического значения не имеют. Так что не надо сеять панику", — отметил собеседник Федерального агентства новостей.

Эпидемиологический процесс укладывается в установленные рамки, убежден Геннадий Онищенко. Однако следует иметь в виду, что такие рамки носят усредненный характер. В мире зарегистрировано более 28,6 млн случаев коронавируса, о чем свидетельствуют данные ВОЗ.