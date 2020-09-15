Силовикам хотят разрешить инициировать блокировку экстремистских сайтов

Госдума рассмотрит законопроект о возможности инициировать блокировку экстремистских интернет-ресурсов для силовых структур. Согласно инициативе, они смогут закрывать доступ к таким сайтам после заключения эксперта.

Силовикам хотят разрешить инициировать блокировку экстремистских интернет-ресурсов. Соответствующий законопроект внесли в Государственную думу РФ, вскоре депутаты рассмотрят нововведение и примут решение.

Сотрудники силовых структур смогут закрывать доступ к экстремистским сайтам в Сети. Но делать это они смогут только после заключения специального эксперта, что позволит увеличить эффективность борьбы с экстремизмом в стране.

В Госдуме ждут поправки президента в реализацию новых положений Конституции. Первые законодательные инициативы Владимир Путин может внести в Госдуму в конце сентября — начале октября, пишет ФАН.