Эксперты Сбербанка предрекли рублю укрепление к 2021 году

При условии снижения геополитических рисков к концу года курс российской валюты может составить 70 рублей, сообщили аналитики Sberbank Investment Research.

Одним из геополитических факторов, которые оказывают давление на рубль эксперты назвали предстоящие выборы президента США. Если по их завершении напряжение спадет, нацвалюта России может вернуться к отметке в 70 рублей. Еще одним способом укрепления российской валюты аналитики назвали рост цен на нефть марки Brent выше 50 долларов за баррель в текущем году. По состоянию на 15 сентября стоимость нефти составила 40,3 доллара.

После усиления иностранных валют по отношению к рублю в марте, до 82 рублей за доллар и 90 рублей за евро, российская валюта начала укрепляться до докризисных значений: в июне курс доллара составил 68,45 рубля, а евро — 76,5 рубля.