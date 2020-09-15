Снижение квот на уран из России станет фатальным для атомной энергетики США

Атомная промышленность Соединенных Штатов будет поставлена на грань уничтожения, если власти страны продолжат курс на отказ от российского урана, считает эксперт в области атомной энергетики Александр Уваров.

Американское Министерство торговли и Росатом подписали проект соглашения о сокращении поставок российского урана с 20% до 17% от потребностей США. Вашингтон намерен простимулировать внутреннее производство, защитить свои компании от демпинга со стороны РФ и восстановить преимущество в сфере ядерной энергетики и.

В интервью "ПолитРоссии" Уваров подчеркнул, что даже незначительное снижение квот послужит сильнейшим ударом по и без того шаткой американской атомной энергетике. Значительная часть АЭС у них работает на грани прибыльности или вообще в убыток, а некоторые уже досрочно закрываются. Даже небольшое повышение цен на уран окажется соломинкой, которая "переломит спину верблюду": станции будут прекращать работу целыми пачками.

Желая поддержать не справляющихся с конкуренцией производителей урана, США заносят меч над всем коммерческим сектором страны, вынуждая его увеличивать расходы на энергию. Для атомного сектора это решение может стать фатальным, резюмировал Уваров.