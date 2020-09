Financial Times: Зеленский далек от обещания победить коррупцию на Украине

Скандал с судьями и главой Окружного административного суда Киева Павлом Вовк показала, насколько украинский лидер Владимир Зеленский далек от выполнения обещания победить коррупцию в стране. Об этом заявляется в статье международной деловой газеты Financial Times.

В материале рассказывается о расследовании против главы ОАСК и еще нескольких судей, которые специализируются на рассмотрении апелляций относительно правительственных решений. Национальное антикоррупционное бюро Украины заподозрило их не только в попытке «захватить государственную власть» через контроль судебной системы, но и в коррупции.

Авторы статьи считают, что даже «по меркам коррумпированной системы правосудия Украины» информация из фильма НАБУ о «захвате власти» судьями ОАСК — экстраординарная. В фильме обнародовали телефонные разговоры главы ОАСК с разными людьми.

Национальное антикоррупционное бюро Украины утверждает, что Павел Вовк сговорился с несколькими коллегами, чтобы получить влияние на другие суды и государственные органы путем вынесения судебных постановлений с целью шантажа.

Издание подчеркнуло, что коррупция в суде — это «опора олигархического влияния», которая позволяет состоятельным владельцам бизнеса и политикам защищать собственные интересы. В то же время, борьба с коррумпированными судьями на Украине является главным приоритетом для Международного валютного фонда, Европейского союза и международных инвесторов.

Павел Вовк заявлял, что записи якобы фальсифицировали, поскольку они содержат только части фраз и разговоров. Голоса на «пленках», по словам главы суда, «в определенной степени похожи на его голос и голоса его коллег».

В FT также напомнили о реакции на скандал Офиса украинского лидера. Пресс-служба Зеленского заявила, что президент не имеет права вмешиваться в судебную систему.

In most countries, judges take on the mafia. In parts of Ukraine, some of the justices are the mafia, say anti-corruption investigators. https://t.co/tyEOdsRvFP