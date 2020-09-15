Добровинский об адвокате Ефремова: "Мне будет не хватать господина Пашаева"

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский отметил, что очень рад появлению в деле о ДТП хорошего коллеги, однако ему будет не хватать экс-защитника Ефремова Эльмана Пашаева.

Защиту Михаила Ефремова при рассмотрении апелляции приговора по делу о смертельном ДТП будет предоставлять новый адвокат Роман Филиппов. Он был приглашен вместо Эльмана Пашаева, от услуг которого Ефремов окончательно отказался, передает телеканал "360".

Добровинский подчеркнул, что не знаком с новым оппонентом, однако рад появлению хорошего специалиста в судебных делах.

"Я рад, что появился хороший коллега. Мне, конечно, будет не хватать господина Пашаева", — прокомментировал смену адвокатов Добровинский.

То, что Михаил Ефремов сменил своего правозащитника, подтвердили в адвокатской конторе Russian Lawyers Company, пояснив, что Филиппов отключил свой телефон от обрушившегося шквала звонков. Экс-адвокат артиста Пашаев накануне подтвердил, что Ефремов от его услуг отказался.

Актера приговорили к восьми годам в колонии общего режима в минувший вторник, 8 сентября. Ефремова признали виновным в пьяном ДТП, в результате которого погиб водитель фургона доставки.