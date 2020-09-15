Сокращение закупок электроэнергии у России больно ударит по прибалтам

Литва может считать, что она добилась успеха, убедив Латвию отказаться от покупки электроэнергии у БелАЭС, однако она не сможет поддерживать бойкот белорусской электростанции на общеевропейском уровне, к тому же теперь жителей Латвии ждет повышение счетов за электроэнергию

Об этом в беседе с изданием Baltnews заявил президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Антипилогов.

«С точки зрения устойчивости европейской энергосистемы Белорусская АЭС будет востребована. Было очевидно, что Литва чего-то добьется на национальном уровне, но на европейском уровне это фактически уже проигранная битва», — сообщил эксперт.

По его словам, Прибалтика рискует в скором будущем остаться один на один с самыми неблагоприятными условиями покупки электроэнергии, а тяжесть расплаты за недальновидность властей ляжет на жителей этих стран.

С Анпилоговым согласен и другой эксперт в области энергетики – Борис Марцинкевич, который считает, что решение Риги поддержать Вильнюс в отказе от белорусской электроэнергии, отразится на размере платежек на электричество для жителей Латвии.

«В том случае, если Латвия присоединяется к мнению Литвы, для нее это означает повышение тарифов на электроэнергию сразу же на 20%», — заявил он.

Также Марцинкевич напомнил, что между Россией и Латвией также есть линия электропередач, однако электроэнергия по ней не поставлялась с 2019 года, когда истек срок межправительственных соглашений России и Латвии о взаимных поставках электричества.

Напомним, ранее страны Балтии договорились между собой о единых правилах торговли электроэнергией с Россией. Как сообщает ERR – портал новостей на русском языке Эстонского национального телерадиовещания – Латвия, Литва и Эстония согласовали как будет рассчитываться пропускная способность электросетей с Россией после запуска БелАЭС.

«Это важная веха на пути к полному прекращению импорта электроэнергии из третьих стран, начиная с конца 2025 года, когда мы присоединимся к синхронной сети континентальной Европы», — приводит информационный портал слова Таави Вескимяги – директора компании Elering.

Как ожидается, Прибалтийские государства могут сократить покупку российской электроэнергии, в том числе и той, что поставлялась из Калининградской области, на 50%. Этот шаг поможет, как надеются в Эстонии, защитить прибалтийских производителей электроэнергии от «нездоровой конкуренции» со стороны России, после чего местные энергетики смогут смелее инвестировать средства в генерирующие мощности.

Согласно озвученным ранее планам, после запуска Белорусской Атомной электростанции электроэнергия из материковой части РФ будет поступать через границу в расположенную в Латвии зону торгов. Единый тариф на электроэнергию из третьих стран для Литвы и Латвии, как ожидается, будет введен к весне 2021 года, так как перед этим там необходимо принять соответствующие законы.

Эстонские законы позволяют ввести общие тарифы уже сейчас, и они будут действовать до конца 2025 года, когда должна будет завершиться синхронизация энергосистем стран Балтии.

До этого стало известно, что Литва, Латвия и Эстония договорились отказаться от закупок электроэнергии БелАЭС, считая эту энергию «небезопасной». Для того, чтобы «обезопасить» себя страны Балтии решили ввести систему специальных сертификатов происхождения электроэнергии.