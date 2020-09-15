Перов назвал преимущества "СП-2" после аварии на устаревшей ГТС Украины

Взрыв устаревшего газопровода на Украине демонстрирует актуальность строительства "Северного потока — 2", заявил руководитель спецпроектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.

Участок трубопровода "Уренгой — Помары — Ужгород" взорвался минувшей ночью. Инцидент произошел в поле, поэтому пострадавших нет, однако сам факт аварии показывает, что газотранспортная система (ГТС) Украины ненадежна. Это изношенная система, которая давно не ремонтировалась и может повторно взорваться в любой момент, говорит Перов.

Происшествие на Украине должно заставить задуматься даже ярых противников "Северного потока — 2", пишет "Экономика Сегодня". Авария — это пример, чего Европе ждать от украинской ГТС в будущем, рассуждает эксперт. "Уренгой — Помары — Ужгород" нуждается в крупных вложениях, а Украина на него тратиться не хочет — Киеву остается только искать инвесторов в Европе, но нужно ли это самим европейским странам, когда здравый смысл указывает на наличие нового "Северного потока — 2", по которому Европа может получать газоснабжение.

Если говорить о наибольшей выгоде, то Европе стоит достроить "Северный поток — 2", чтобы задействовать все его преимущества, так как вопрос поставок газа крайне важен для европейских стран, подчеркивает Перов.

Ранее телеканал "360" писал, что последствия отказа от "Северного потока — 2" оценили в бундестаге.