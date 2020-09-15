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19:39   15 Сентября 2020
Экономика

Рубль стал популярной валютой при переводах из России

Рубль стал популярной валютой при переводах из России

Представители Банка России сообщили о резко подскочившей доле рубля при переводах из страны.

Российская валюта резко набрала популярность при переводах из страны, проинформировали представители ЦБ РФ 15 сентября. Стоит отметить, что курс доллара, согласно данным на сайте регулятора, упал на 30 копеек относительно цифр 14 сентября. Сейчас он составляет 74,95 рубля. Евро же на открытии сегодняшних торгов потерял 12 копеек и составлял 89,14 рубля. Соответствующие данные были размещены на сайте ЦБ РФ.

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Автор: Василий Пименов
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