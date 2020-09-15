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19:24   15 Сентября 2020
Происшествия

Сергей Боярский успокоил поклонников своего отца после обморока

Сергей Боярский успокоил поклонников своего отца после обморока

Депутат Госдумы Сергей Боярский сообщил о самочувствии своего отца семидесятилетнего Михаила Боярского. Сегодня он потерял сознание в 39 городской поликлинике Санкт-Петербурга.

Народный артист РФ пришел в поликлинику привиться от сезонного гриппа. Доктор начал его осматривать, надавив на лимфоузлы. Неожиданно Боярский упал в обморок. Позже выяснилось, что у него подскочило давление. Прибежавшая на помощь главный врач учреждения Ольга Иванова привела актера в чувства. Сергей Боярский сообщил Федеральному агентству новостей, что отец "действительно поплыл немножко". Однако сейчас он чувствует себя хорошо, и прививку от гриппа сделал.

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Автор: Василий Пименов
#грипп #прививка #боярский

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