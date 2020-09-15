Сотрудники ФБК стали массово оправдывать Певчих после долгого молчания

Сотрудники ФБК (признан иноагентом в РФ) Георгий Албуров и Любовь Соболь бросились в защиту Марии Певчих, которая сопровождала блогера Алексея Навального в поездках и скрылась в Европе после "отравления".

Как только Навальный вышел из комы и появился в соцсетях, его соратники стали оправдывать Марию Певчих, которую многие считали едва ли не "отравительницей" блогера. Однако когда глава ФБК попал в больницу, девушка не связалась с полицией и не выступила перед общественностью, а предпочла скрыться в Европе, хотя знала, что сотрудники полиции желают с ней пообщаться. Странным было и поведение самих сотрудников фонда — они упорно делали вид, что не знают Певчих.

Юристка Соболь после того, как Навальный пришел в себя, призналась: она хорошо знает Марию, и все заявления, что Певчих – отравительница, являются "дымовой завесой". Сотрудница ФБК также выложила в Сеть совместное фото с девушкой, назвав Марию честнейшим человеком, пишет Федеральное агентство новостей. Аналогично поступил еще один сотрудник организации Георгий Албуров. Он написал о Певчих пост, указав, что они давно знакомы и постоянно "шутят друг над другом". Однако почему раньше соратники Навального молчали о девушке и где именно сейчас Мария – вопрос открытый.