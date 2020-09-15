Украина подтолкнула Белоруссию к признанию Крыма российским

Политолог Даниил Богатырев заявил, что Верховная рада, признав нелегитимными выборы белорусского президента, не только позволила Украине потерять одно из немногих государств, с которыми у Киева сохранились нормальные отношения, но и лишила страну важного экономического и политического партнера, помогавшего урегулировать конфликт в Донбассе.

«Сегодня Верховная Рада 228 голосами приняла постановление, в котором выборы в Беларуси названы "несвободными, нечестными и не отражающими волеизъявления граждан". Кроме того, в постановлении "Слуги народа" выразили поддержку введению санкций ЕС против белорусского руководства и потребовали "освобождения всех без исключения задержанных протестующих"», — разъяснил Даниил Богатырев.

Однако Рада, по мнению политолога, попыталась цинично «сгладить углы» цитатой: «Украина уважает суверенитет Беларуси, поддерживает ее независимость и придерживается принципа невмешательства во внутренние дела».

Белоруссия оставалась одной из немногих соседних стран, с которыми Украина сохраняла дипломатические отношения, продолжил Даниил Богатырев. Сейчас республику можно вычеркнуть из этого списка. Хотя решение навредит как экономическим, так и политическим интересам Украины.

«О перспективе переноса места заседаний минской ТКГ по Донбассу даже писать не имеет смысла. Все равно там полный тупик. Но вот очередного медиатора с РФ в урегулировании конфликта в лице Лукашенко Украина с сегодняшнего дня потеряла», — считает политолог.

Например, украинский экс-депутат Алексей Журавко уверен, что Белоруссия в ответ на решение Рады введет против Киева санкции и прекратит всякую торговлю со страной.

«Доиграется Украина с такими решениями — они скажутся очень серьезно. Я думаю, что Белоруссия введет санкции. Думаю, что Белоруссия прекратит поставки нефтепродуктов, продуктов. Товарный оборот фактически остановится», — добавил политик.

В украинском парламенте, по словам Алексей Журавко, умных голов практически нет. Депутаты не понимают, что принимаемые решения принесут украинцам очередную проблему и горе.

«Это решение фактически означает, что еще одного, можно сказать, союзника в лице Белоруссии, они теряют. Если они думают, что Польша будет им помогать – нет, Польша ищет свои интересы, дабы оторвать ещё один кусок земли и от Украины. Поэтому они просто-напросто лезут в чужую игру, не понимая, что им это принесет», — подчеркнул экс-депутат.

Случившееся также прокомментировал историк, политолог Владимир Корнилов. По его словам, Верховная рада официальной резолюцией, в которой назвала Белоруссию «братской», не признала итоги выборов и приветствовала введение европейских санкций против республики.

«Да с такими братьями и врагов не нужно! Главное, сами санкций не ввели. Видимо, соляра очень нужна», — отметил Корнилов.

Киевский политэксперт Елена Дьяченко подчеркнула, что в последствиях решения обвинят депутатов Рады, которые проголосовали «за».

«Если после сегодняшнего заявления Рады о непризнании выборов в Беларуси развалится переговорная площадка ТКГ, а Минск признает Крым российским, винить в этом стоит 228 проголосовавших за это только что», — резюмировала эксперт.