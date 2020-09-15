Беглов утвердил покупку зданий под новые соцобъекты в Петербурге

Санкт-Петербург приобретет здания для размещения двух школ, 11 детских садиков, трех больниц и культурного учреждения. Постановление о закупке на 5, 6 млрд рублей подписал губернатор города Александр Беглов.

Перечень зданий для социальных объектов Петербурга будет расширен на 17 позиций. Чтобы уравновесить соотношение между жилой и социальной застройкой, особенно в новых районах города, Петербург будет выкупать здания и помещения для детских садов, школ и поликлиник, отметил градоначальник. Он подчеркнул, что правительство принимает жесткие меры и работает с подрядчиками, чтобы вся жилищная застройка города велась одновременно с созданием социальной инфраструктуры, передают "Невские новости".

Губернатор Беглов ранее сообщил, что в Петербурге продолжалось строительство, несмотря на пандемию коронавируса. К началу нового учебного года в городе возведены школы по девяти адресам и 22 детских сада. До конца года запланировано строительство еще 60 социальных объектов.