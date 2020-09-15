Российским журналистам дали советы по борьбе с инфовойной США

Российские журналисты должны отвечать на нападки западной прессы, выставляющей страну в плохом свете. Такое мнение высказал во вторник, 15 сентября, немецкий политолог Александр Рар в беседе с интернет-изданием.

В беседе с корреспондентом интернет-издания "ПолитЭксперт" политолог обсудил волнующую многих тему — информационную войну России и США. Зарубежная пресса зачастую представляет Россию не в том свете, и ей приходится отвечать на подобные атаки, напомнил эксперт.

Сейчас российские СМИ начали борьбу с необъективной точкой зрения Запада. Политолог посоветовал российским журналистам жестко отвечать на нападки. Он также похвалил сотрудников редакций, которые не дают в обиду репутацию России на международной арене.

Международный день демократии, который традиционно отмечается в середине сентября, сподвиг политолога порассуждал и на эту тему. По мнению эксперта, праздник возник не на пустом месте. Демократия — лучшее изобретение человека, но сейчас она проходит проверку на прочность.

XXI век — это очень сложное и кризисное время, в котором демократический мир перестал развиваться. Так, в России система либерального Запада совсем не прижилась, в 90-е ее восприняли как шанс уйти от коммунизма. В результате страна оказалась в бедноте и экономическом кризисе, заключил он.