В Sohu рассказали, как маневр Су-27 над Балтикой привел США в ярость

Россия, недовольная частыми вторжениями западных военных в воздушное пространство Балтийского и Черного морей, решила преподать Вашингтону «жесткий» урок. Об этом сообщило китайское издание Sohu.

В последнее время Вооруженные силы США нередко объединялись с представителями других стран из блока НАТО для того, чтобы провести разведывательные операции над Балтикой и Черным морем. Многократные провокации американских военных и их коллег по Североатлантическому Альянсу вблизи российских границ вызывают у страны оправданное недовольство. Однако, по мнению экспертов из КНР, Москва смогла дать отпор нарушителям спокойствия.

8 сентября 2020 года российскими ПВО над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к Госгранице РФ две воздушные цели. Экипаж российского истребителя Су-27 идентифицировал воздушные цели как самолеты-разведчики: RC-135 ВВС США и Gulfstream ВВС Швеции. pic.twitter.com/7bu1UVYnuq — Nikolay Sverdlov (@NikolaySverdlov) September 9, 2020

«Недавно появилась видеозапись, на которой запечатлено, как российский Су-27 над Балтикой перехватил американский разведывательный самолет RC-135 и шведский Gulfstream <…> На кадрах видно, как Су-27 обходит обоих бойцов, а также “кусает их за хвост” во время миссии. Пентагон был в ярости, увидев маневры российских пилотов», — пишут авторы Sohu.

Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, во вторник, 8 сентября, российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены две воздушные цели. Они приближались к государственной границе. Чтобы их опознать и не допустить нарушения границы страны, в воздух был поднят истребитель Су-27.

Экипаж определил, что воздушными целями стали стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции. После разворота иностранных самолетов Су-27 вернулся на аэродром базирования.

«Весь полет российского истребителя Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ американским и шведским самолетами не допущено», — передает ТАСС заявление центра.

В китайском издании Sohu предположили, что «жесткий» ответ со стороны России был обусловлен частыми угрозами в сторону Калининграда, имеющего важное стратегическое значение.

«Калининград расположен на стыке Восточной и Западной Европы, он находится в окружении Литвы и Польши. Можно сказать, что контроль над этим городом является сдерживающим фактором для НАТО в Прибалтике. Именно поэтому Россия так сильно дорожит этим местом. Текущие отношения между Варшавой и Москвой довольно плохие, поэтому Россия развернула здесь мощную военную группировку, чтобы предотвратить нападение с польской стороны», — подчеркнули китайские обозреватели.

По мнению японских экспертов, подобная разведывательная миссия НАТО обернулась настоящим унижением для военных Запада. Sohu, в свою очередь, считает, что американцы сами напросились: отправлять собственные самолеты к берегам РФ их никто не заставлял.

России довольно часто приходится давать отпор Пентагону в Балтийском море. Западные страны регулярно направляют свои разведывательные самолеты и бомбардировщики в регион. РФ, в свою очередь, старается решительно этому противодействовать.

Вчера четыре истребителя РФ перехватили три стратегических бомбардировщика B-52 США над Черным морем. Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, они летели со стороны Украины. Для их опознавания были подняты два истребителя Су-27 и два истребителя Су-30.

Сопровождение американских B-52 российскими истребителями Су-27 и Су-30 в небе над Черным морем. Самолеты США отрабатывают нанесение ударов по российской территории, чтобы оценить состояние нашей ПВО. Надо отвечать симметрично pic.twitter.com/LiX6zgBJg6 — Командир Полка (@kompolk) September 15, 2020

Ранее военные эксперты США перечислили преимущества модернизированных истребителей Су-27 и Су-30, сообщил The National Interest. Так, российские самолеты имеют высокую маневренность, достигнутую благодаря вектору тяги двигателя. Также они гораздо дешевле Су-35С, хотя имеют схожую дальность действия.

«Су-27СМ3 — самый совершенный самолет из исходной линейки одноместных Су-27. Но Россия также предлагает значительное количество усовершенствованных вариантов двухместного Су-30: Су-30М2 и Су-30СМ», — отметили журналисты.

«Политика Сегодня» обсудила с американистом Константином Блохиным заявление начальник штаба ВВС США Чарльза Брауна о том, что Америка должна подготовиться к войне, потери в которой могут сравниться со Второй мировой войной. По его мнению, так Пентагон старается надавить на Россию и обосновать траты на оборону перед гражданами США.