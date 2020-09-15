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18:46   15 Сентября 2020
Армия

Бойцы ЗВО подорвали командные пункты условного противника в Ленобласти

Бойцы ЗВО подорвали командные пункты условного противника в Ленобласти

Бойцы Западного военного округа РФ уничтожили сеть "вражеских" командных пунктов в Ленинградской области, пишут СМИ.

Учения военнослужащих подразделения войсковой разведки Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии ЗВО прошли на территории Ленинградской области, передает "ПолитЭксперт". Бойцы высадились в тылу условного противника, после чего совершили десятикилометровый марш-бросок, в ходе которого выполнили ряд тренировочных картографических задач, а также заданий по подготовке к разведке, установке мин и организации засады.

Итогом маневров стал поочередный захват командных пунктов "врага" с последующим их подрывом. В ходе выполнения основной цели военнослужащие применили квадрокоптеры для более подробного изучения объектов условного противника.

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Автор: Юлия Яковлева
#учения #ленинградская область #зво #командные пункты

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