Бойцы ЗВО подорвали командные пункты условного противника в Ленобласти

Бойцы Западного военного округа РФ уничтожили сеть "вражеских" командных пунктов в Ленинградской области, пишут СМИ.

Учения военнослужащих подразделения войсковой разведки Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии ЗВО прошли на территории Ленинградской области, передает "ПолитЭксперт". Бойцы высадились в тылу условного противника, после чего совершили десятикилометровый марш-бросок, в ходе которого выполнили ряд тренировочных картографических задач, а также заданий по подготовке к разведке, установке мин и организации засады.

Итогом маневров стал поочередный захват командных пунктов "врага" с последующим их подрывом. В ходе выполнения основной цели военнослужащие применили квадрокоптеры для более подробного изучения объектов условного противника.