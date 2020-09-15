Доверители Добровинского похвалили его за работу в ходе суда над Ефремовым

Подзащитные адвоката Александра Добровинского выразили ему благодарность за исход дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Пресненский суд приговорил артиста к восьми годам в колонии общего режима.

Адвокат Александр Добровинский, представлявший интересы семьи погибшего в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сравнил работу своего коллеги Эльмана Пашаева, защищавшего артиста, со своей тактикой при расследовании смертельной аварии на Садовом кольце.

"Он делал свою работу так, как он умеет и как хотел", — подчеркнул правозащитник.

Также он рассказал, что выполнял свою работу так, как считал нужным, и получил благодарность от тех, чьи интересы представлял в суде. Юрист добавил, что в случившемся полностью виноват артист, и, кроме того, Ефремов сам захотел, чтобы его интересы в суде представлял такой адвокат, как Пашаев, передает телеканал "360".