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18:21   15 Сентября 2020
Происшествия

Доверители Добровинского похвалили его за работу в ходе суда над Ефремовым

Доверители Добровинского похвалили его за работу в ходе суда над Ефремовым

Подзащитные адвоката Александра Добровинского выразили ему благодарность за исход дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Пресненский суд приговорил артиста к восьми годам в колонии общего режима.

Адвокат Александр Добровинский, представлявший интересы семьи погибшего в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сравнил работу своего коллеги Эльмана Пашаева, защищавшего артиста, со своей тактикой при расследовании смертельной аварии на Садовом кольце.

"Он делал свою работу так, как он умеет и как хотел", — подчеркнул правозащитник.

Также он рассказал, что выполнял свою работу так, как считал нужным, и получил благодарность от тех, чьи интересы представлял в суде. Юрист добавил, что в случившемся полностью виноват артист, и, кроме того, Ефремов сам захотел, чтобы его интересы в суде представлял такой адвокат, как Пашаев, передает телеканал "360".

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Автор: Юлия Яковлева
#суд #ефремов #добровинский

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