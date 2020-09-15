Цеков назвал условие Киева для водоснабжения Крыма нарушением прав человека

Требования МИД Украины о «деоккупации» Крыма взамен на подачу воды является нарушением прав человека и всех норм международной политики. Об этом заявил сенатор Совфеда РФ от республики Крым Сергей Цеков, комментируя «Политике Сегодня» ответ официального Киева представителю ООН.

Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что обеспечение Крыма чистой питьевой водой лежит на России и на Украине, перекрывшей в 2017 году Северо-Крымский канал, который снабжал почти весь полуостров пресной водой.

Цеков заявил, что использование чистой питьевой воды — право любого человека.

«Препятствуя этому, они [Украина] нарушают права человека. Это очевидно для нас, но не очевидно для Украины, прежде всего. И для некоторых представителей Организации Объединенных Наций, которые не видят очевидные вещи, они требуют какие-то объяснения, справки им присылать», — сказал российский сенатор.

Сенатор подчеркнул, что Северо-Крымский канал создавался во время СССР.

«Днепр — река, которая начинается далеко за пределами Украины, в России. А Северо-Крымский канал — это рукотворная река, которая была создана в период существования Советского союза. И перекрытие Северо-Крымского канала равноценно перекрытию какого-то оттока, притока реки. Это, конечно, факт возмутительный. Но это очевидно для нас, но не очевидно для многих международных организаций, в том числе для Верховного комиссара ООН», — возмутился собеседник ПС.

До лета-2020 крымчане использовали воду из естественных водохранилищ. Но из-за сильной засухи водоемы обмелели. Сейчас крупнейший город полуострова — Симферополь и ближайшие населенные пункты получают воду по графику.

«Но мы предприняли ряд мер, которые повышают водообеспечение Симферополя, — заверил Цеков. — Осуществляется забор воды из Ивановского и Вилинского водозабора, перебрасывается вода из Аянского водохранилища в Симферопольское водохранилище, ремонтируется система водопровода, дополнительные скважины будут буриться, при чем очень глубокие скважины. Протяженностью 500-600 метров».

Сенатор убежден, что даже без открытия Северо-Крымского канала, через два-три года власти наладят устойчивое водоснабжение Крыма.

«Разрабатывается восстановление опреснительных установок на берегах Черного моря, надо только что бы они были экономичны. Даже если будет дорого стоить, мы тоже пойдем на это. Что мы водой будем обеспечены, питьевой и качественной, без заключения Северо-Крымского канала, я в этом убежден», — сказал политик.

Крым вошел в состав Российской федерации 14 марта 2014 года после референдума. Сразу после этого Украина перекрыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу. В 2017 году Киев построил новую дамбу на канале.