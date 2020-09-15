Боярский потерял сознание на приеме у врача

Народный артист РСФСР Михаил Боярский упал в обморок в кабинете врача. Он проходил медицинский осмотр перед вакцинацией от гриппа.

Информация об инциденте появилась 15 сентября, когда 70-летний артист пришел в поликлинику сделать прививку, сообщает издание "Комсомольская правда", публикуя кадры события.

Чтобы привести деятеля искусства в сознание, пришел главный врач медицинского учреждения. Позднее стало известно о том, что врач надавил на лимфоузлы Боярского, из-за чего у него "скакнуло" давление. Однако потом ему все же сделали укол вакцины.