Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:53   15 Сентября 2020
Шоу-бизнес

Боярский потерял сознание на приеме у врача

Боярский потерял сознание на приеме у врача

Народный артист РСФСР Михаил Боярский упал в обморок в кабинете врача. Он проходил медицинский осмотр перед вакцинацией от гриппа.

Информация об инциденте появилась 15 сентября, когда 70-летний артист пришел в поликлинику сделать прививку, сообщает издание "Комсомольская правда", публикуя кадры события.

Чтобы привести деятеля искусства в сознание, пришел главный врач медицинского учреждения. Позднее стало известно о том, что врач надавил на лимфоузлы Боярского, из-за чего у него "скакнуло" давление. Однако потом ему все же сделали укол вакцины.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#больница #обморок #михаил боярский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...