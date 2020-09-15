ФАН выпустил репортаж о праздновании православного праздника в Маалюле

Специальные корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) выпустили репортаж о праздновании Крестовоздвижения сирийскими христианами в городе Маалюля. Материал был опубликован на сайте СМИ во вторник, 15 сентября.

Российские журналисты побывали в небольшом сирийском городе Маалюля, который расположен в 55 километрах от Дамаска — столицы Сирии. Люди населяли этот городок еще с дохристианских времен, однако христианская святая Фекла Иконийская прославила это место на весь мир.

Спецкоры ФАН посетили сирийский город на второй день праздника обретения Креста Господня, который известен россиянам как Крестовоздвижение. Представители СМИ не смогли посетить знаменитое огненное шоу, но все равно прониклись "убежденностью жителей в собственной вере".