Новейший российский ледокол "Арктика" прошел проверку сильнейшим штормом

Российские моряки проверили на прочность новейший отечественный атомный ледокол "Арктика" в условиях шторма, пишут СМИ.

Ледокол "Арктика", находящийся на завершающей стадии ходовых испытаний, является крупнейшим подобным судном в мире, передает издание "Невские новости". Штормовые испытания судна прошли в акватории Финского залива, где ледоколу пришлось бороться с гигантскими волнами, вызванными непогодой. Испытания "Арктики" попали на видео, на кадрах которого видно, как атомоход успешно справляется с разбушевавшейся стихией.

Штормовая погода, с которой пришлось столкнуться Санкт-Петербургу, стала причиной многочисленных повреждений городских зеленых насаждений, однако Комитет по благоустройству оперативно приступил к реализации мер по ликвидации последствий урагана, передает Nation News сообщение пресс-службы петербургского градоначальника Александра Беглова.