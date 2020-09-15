Экологическая партия «Зеленая альтернатива» поддержит «Северный поток—2»

Основатель и председатель экологической политической партии России «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов заявил, что партия поддержит дальнейшее строительство газопровода «Северный поток—2». Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции на тему «Новые политические партии. Итоги избирательной кампании и планы на будущее», проводимой Медиагруппой «Патриот» во вторник, 15 сентября.

«Учитывая, что “Северный поток—2”— это основная составляющая нашей экономики, а мы, в первую очередь, заботимся о своей стране, то, конечно, будем поддерживать», — сказал участник онлайн-эфира.

Такая позиция сильно отличает «Зеленую альтернативу» от немецких коллег из оппозиционной партии «Союз 90/Зеленые», которые активно протестуют против строительства «Северного потока—2». По их мнению, газопровод представляет угрозу экологии.

При этом есть мнение, что введение газопровода только улучшит экологическую ситуацию, поскольку приведет к сокращению потребления угля в Германии и Евросоюзе.

Немецкая партия «Союз 90 / Зеленые» потребовала от правительства страны отказаться от строительство газопровода «Северный поток-2» из-за отравления Алексея Навального https://t.co/v9PG5hHhKP Фото: Axel Schmidt / Getty Images pic.twitter.com/ZpsywFC5wL — РБК (@ru_rbc) September 2, 2020

Однако в сентябре «Зеленые» нашли новый повод, призвав остановить прокладку потока из-за ситуации с Алексеем Навальным. Как заявила глава фракции в парламенте ФРГ Катрин Геринг-Эккардт, новые сведения о том, что блогер был якобы отравлен веществом из группы «Новичок» «должны иметь настоящие последствия».

«"Северный поток - 2" больше не является тем, что мы можем вместе реализовывать с Россией», — сказала глава партии.

Протесты «зеленой» партии против экологичного топлива Руслан Хвостов объяснил обычной попыткой оказать давление на органы государственной власти, чтобы продвигать личные интересы.

«Зачастую многие зеленые по примеру “Гринпис” (Greenpeace, «зеленый мир») создавались как лоббистские структуры. Вполне себе у многих организаций есть лоббистский бэкграунд. Они воюют исключительно в коммерческих интересах. Допускаю, что партия Зеленых из Германии может быть таким примером», — предположил спикер.

Партия «Зеленая альтернатива» на осенних выборах 2020 года прошла в два парламента — Республики Коми и Челябинской области. На выборах в Госсовет Коми партия уверенно набрала 10,01%, преодолев пятипроцентный порог. А за Челябинск пришлось побороться: организация Хвостова набрала лишь 5,36% голосов, но барьер переступила.

К идее расширения границ Коми через выход к Карскому морю "Зелёная альтернатива" призывает подключиться все партии https://t.co/wHJssSLICh pic.twitter.com/JnjkPQuslw — Комиинформ (@komiinform) August 13, 2020

На вопрос о том, как Руслан Хвостов оценивает выборную компанию, он подчеркнул, что все поставленные цели были достигнуты.

«На самом деле в Челябинске [обществу] до экологии есть дело. Но Челябинская область несколько больше, чем Коми, поэтому там было сложнее выстраивать взаимодействие, утраивать кампанию. И вложений было меньше. Но дотянули, получилось все, что мы хотели», — рассказал Хвостов.

Ранее «Политика Сегодня» писала о том, что к 2021 году молодые партии, среди которых и «Зеленая альтернатива» Руслана Хвостова, могут заручиться необходимой поддержкой россиян и потеснить «большую четверку» («Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия»).