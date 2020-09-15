Отмечено резкое подорожание масличных в России

На прошлой неделе в России был отмечен резкий рост цен на подсолнечник.

На прошлой неделе была отмечена цена 26,47 тыс. рублей за тонну маслосемян, в некоторых моментах отметка достигла 30 тыс. руб. Эксперты говорят, что не помнят за последние десятилетия такого рекордного ценового скачка.

Причиной послужило ожидаемое сокращение урожая в текущем году, которое было вызвано неблагоприятными погодными условиями, в первую очередь, засухой на юге страны. Однако хозяйства, размещенные в центре России, планируют собрать рекордное количество урожая этой культуры.

Стоит отметить, что вслед за скачком стоимости подсолнечника последует и рост цены на подсолнечное масло в мире, ведь себестоимость масла на 90% зависит от затрат на сырьё.