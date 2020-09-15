Норвежские СМИ присоединились к антироссийскому демаршу

Западные страны подключаются к демаршу против России после инцидента с блогером Алексеем Навальным. Норвежский портал Nettavisen сообщает, что местные дипломаты расходятся во мнении с коллегами из Москвы по ряду ключевых вопросов.

«Дипломаты, которые работают с Россией, сейчас прямо заявляют: помимо пары очевидных вещей, таких как управление отловом трески в Баренцевом море и координация работы морских поисково-спасательных служб, сегодня Россия и Норвегия мало по каким вопросам согласны друг с другом. <…> Ухудшение отношений России с важными европейскими странами скажется на и без того натянутых отношениях с Норвегией», — пишет Nettavisen.

После того, как основатель «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России иноагентом) почувствовал себя плохо на борту самолета 20 августа 2020 года, западные лидеры начинают ужесточать свою риторику по отношении к России.

Сейчас Навальный находится в частной клинике «Шарите» в Берлине. В то же время министр иностранных дел Хайко Маас заявляет, что блогера могли попытаться «отравить» с помощью нервнопаралитического яда «Новичок». Однако за все дни, которые Навальный находится на лечении в Германии, власти страны не предоставили ни одного доказательства своей теории.

При этом Берлин ставит под сомнение завершение строительства российского газопровода «Северный поток – 2», сообщает Nettavisen. Издание вспоминает присоединение Крыма к России, которое произошло в 2014 году по воле населения полуострова:

«Аннексия Крыма шокировала многих, в том числе Норвегию, которая, несмотря на уточнение сухопутной и морской границы с Россией, в будущем может столкнуться с вызовом России на Шпицбергене».

Норвежское правительство предпринимает «неуклюжие» замечания, касающиеся ситуацией с Россией. Те, в свою очередь, только ухудшают и без того напряженные отношения, считают авторы Nettavisen. К примеру, министр обороны Норвегии заявил, что президент РФ Владимир Путин «должен заслужить» приглашение в страну на празднование победы над нацистской Германией. Глава оборонного ведомства забыл, что СССР потерял 27 миллионов солдат и мирных граждан. Это самые большие потери за всю Вторую мировую войну.