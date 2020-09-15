Минимальная почасовая оплата может стать гарантией для сотрудников

Введение минимальной стоимости рабочего часа может дать дополнительную гарантию трудящимся, уверены в Комитете по труду и социальной политике Госдумы.

МРОТ необходимо повышать, однако не все граждане работают полный рабочий день. Поэтому новый законопроект поможет защитить наемных работников по краткосрочным трудовым договорам, пишет телеканал "360" со ссылкой на слова главы думского комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

Установление минимальной оплаты труда в час должно стать дополнительной гарантией для российских граждан. Вопрос идет не в повсеместном переходе на почасовую оплату труда, а в возможности такого подхода стимулировать и рост самого МРОТ.

Ранее стало известно о включении вопроса минимальной оплаты труда в час к проекту соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России на ближайшие годы. В настоящий момент оплата рассчитывается из показателя МРОТ.