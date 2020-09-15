Россияне скептически отнеслись к озвучке Волка голосом Харламова

Творческая группа, работающая над перезапуском популярного советского мультсериала «Ну, погоди!», утвердила окончательный визуальный образ Волка. По информации пресс-службы киностудии «Союзмультфильм», в новых сериях героя озвучит актер и шоумен Гарик Харламов.

«При создании нового визуального образа нам удалось сохранить узнаваемость и хулиганское обаяние классического персонажа. При этом с поправкой на современные реалии — Волк поменял гардероб и частично привычки: так, с сигаретой на экране мы его не увидим», — отметила генпродюсер студии Юлия Осетинская.

Пожалуйста, не надо... Хватит уже перезапуска «Простоквашино»... — Alexey Komarov (@Alekseko) September 15, 2020

Лучше бы не трогали классику. — Luna Nox Izunia (@LunafreyaFF15) September 15, 2020

персонаж не нашенский!.. не теплый, не живой, не красивый!!! ???? — Akmus Smit (@Akmus_Smit) September 15, 2020

Пропал мультфильм. — emiter (@emiter4) September 15, 2020

Так, где петиция что бы запретить такое выпускать — Сталкер в Кустах (@Night_Stalke) September 15, 2020

Бедный Волк из советской классики.... Как же тебя скреативили потомки.... — Евгений Литвинцев (@EugeneIrkutsk) September 15, 2020

А что разве заяц и волк разговаривали? Там озвучивать то две фразы. Я помню только «заяц-волк, волк-заяц», и «ну погоди» — Levitskiy (@0013RUS) September 15, 2020

Гарик Харламов Харламов озвучит Волка в перезапуске сериала. По словам Осетинской, творческая группа ответственно подошла к подбору актеров на озвучку "Ну, погоди!", поскольку голос — важнейшая составляющая образа анимационного персонажа. Кандидатура Харламова показалась создателям проекта точным попаданием в цель, ведь яркий тембр комика узнаваем среди взрослых и детей.

«В "Ну, погоди!" нет диалогов, однако есть отдельные, но очень запоминающиеся реплики, которые работают за счет интонаций. И хотя я уже не раз принимал участие в озвучке, для меня как для актера это будет очень интересной задачей», — поделился Харламов.

Так он и похож на Харламова... Нет, и всё таки советский волк был намного лучше!!!! — Elvirochka ???????????????????????????? (@Elvirochka71) September 15, 2020

Ну так голос-то у него подходящий, с такой хрипотой небольшой. Может даже хорошо выполнит свою работу. — анатолий-анаколий|COMISSIONS OPEN! (@koljatolja) September 15, 2020

А заяц кто? Мартиросян? — Денис Комаровский (@den_komarovskiy) September 15, 2020

Сплошное заимствование. Живут на темах 50-70 годов. Ничего придумать не могут — SMIRNOVTАSS (@SMI_TASS) September 15, 2020

Гарик Харламов озвучит перерисованного Волка в новом «Ну, погоди». Уровень мультика, полагаю, будет также далек от уровня оригинального, как Харламов от Папанова. — Кипешной кабанчик (@leonidi1861) September 15, 2020

такому волку, не хватает только аккаунта в тиктоке — Непосредственно Дэн (@TheWalkingDan14) September 15, 2020

Вот уж воистину - от любви до ненависти один шаг — extragirl45 (@extragirl45) September 15, 2020

Ранее «Союзмультфильм» анонсировал запуск разработки нового цикла мультфильмов «Ну, погоди!» в честь 50-летия любимых героев. Сериал создают в партнерстве с курортом «Роза Хутор». Студия уже представила образы трех новых персонажей, будущих талисманов горного курорта, — Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля.

Мультфильм сделают не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. Премьеру наметили на зиму 2020 года.