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18:16   15 Сентября 2020
Россия

Россияне скептически отнеслись к озвучке Волка голосом Харламова

Россияне скептически отнеслись к озвучке Волка голосом Харламова

Творческая группа, работающая над перезапуском популярного советского мультсериала «Ну, погоди!», утвердила окончательный визуальный образ Волка. По информации пресс-службы киностудии «Союзмультфильм», в новых сериях героя озвучит актер и шоумен Гарик Харламов.

«При создании нового визуального образа нам удалось сохранить узнаваемость и хулиганское обаяние классического персонажа. При этом с поправкой на современные реалии — Волк поменял гардероб и частично привычки: так, с сигаретой на экране мы его не увидим», — отметила генпродюсер студии Юлия Осетинская.

 

 

 

 

 

 

 

Гарик Харламов Харламов озвучит Волка в перезапуске сериала. По словам Осетинской, творческая группа ответственно подошла к подбору актеров на озвучку "Ну, погоди!", поскольку голос —  важнейшая составляющая образа анимационного персонажа. Кандидатура Харламова показалась создателям проекта точным попаданием в цель, ведь яркий тембр комика узнаваем среди взрослых и детей.

«В "Ну, погоди!" нет диалогов, однако есть отдельные, но очень запоминающиеся реплики, которые работают за счет интонаций. И хотя я уже не раз принимал участие в озвучке, для меня как для актера это будет очень интересной задачей», — поделился Харламов.

 

 

 

 

 

 

 

Ранее «Союзмультфильм» анонсировал запуск разработки нового цикла мультфильмов «Ну, погоди!» в честь 50-летия любимых героев. Сериал создают в партнерстве с курортом «Роза Хутор». Студия уже представила образы трех новых персонажей, будущих талисманов горного курорта, — Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля.

Мультфильм сделают не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. Премьеру наметили на зиму 2020 года.

 

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Автор: Андрей Рыдаль
#россия #общество #волк #союзмультфильм

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