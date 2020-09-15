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17:15   15 Сентября 2020
Политика

Володин предложил Терешковой и Чилингарову работать удаленно

Володин предложил Терешковой и Чилингарову работать удаленно

Депутатам, находящимся в преклонном возрасте, лучше поберечь свое здоровье и работать удаленно. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он предложил удаленную работу депутатам Валентине Терешковой и Артуру Чилингарову, которые известны на весь мир своими научными открытиями. Володин подчеркнул, что эти парламентарии являются достоянием страны, и их нужно беречь. Присутствующие депутаты согласились со спикером, пишет РИА Новости.

Володин посоветовал им принимать участие в обсуждении вопросов из кабинетов, а если появятся предложения или замечания, то присоединяться к заседанию очно. Он также подчеркнул, что коллеги ценят и уважают Терешкову и Чилингарова, поэтому хотят защитить их здоровье.

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Автор: Юлия Яковлева
#госдума #володин #терешкова #чилингаров

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