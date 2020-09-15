Сурайкин оценил возможность объединения «Коммунистов России» и КПРФ

В свете прошедшего в России Единого дня голосования видно, что часть электората «размывается» из-за большого числа партий. В среднем в 11 субъектах РФ, по данным Экспертного института социальных исследований, успешно прошли сито отбора ЦИК 8,5 партий.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин рассказал, почему КПРФ и Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) никогда не объединятся с «Коммунистами России».

«КПСС отобрала у нас полтора десятка фракций, потому она является "спойлером" не КПРФ, а именно "Коммунистам России". Люди, которые поняли, что не хотят голосовать за КПРФ, а хотят выбрать настоящих коммунистов, реально сейчас путаются, мы это фиксируем. Но если вы назовете мне фамилию хотя бы одного коммуниста в этих названных партиях, то я сильно удивлюсь», — заявил Сурайкин.

Спикер заверил, что пока не знаком лично с представителями новых партий и не может сказать, возможен ли более тесный контакт «Коммунистов России» с этими политическими объединениями. Сурайкин обратил внимание, что с рядовыми сторонниками КПРФ у активистов его партии разногласий нет.

«По многим регионам наши первичные и районные партийные организации работают вместе и даже проводят митинги. Но, к сожалению, руководящий состав КПРФ начал относиться к партийной деятельности, как к своему бизнесу. Они прикрываются этим. Часть обкомов (областных комитетов – прим. ред.) вообще начинают себя вести, как либеральная оппозиция, как Алексей Навальный – там, в основном, только шум и скандалы», — посетовал «Коммунист России».

Многие отделения КПРФ строятся на аналогичном принципе – во главе у них стоят «мордобои» и «отсутствие конструктива», сообщил Сурайкин. Логичным выводом стали итоги выборов, к примеру, в Ульяновской области: 40 одномандатных округов в Ульяновскую городскую думу, в 36 из которых были кандидаты от партии Геннадия Зюганова.

«Проиграли все 36. У нас ["Коммунистов России"] там пока молодая структура, мы не такие сильные в этом регионе. Мы тоже выдвинули 40 кандидатов, но у нас один прошел. А по многим округам наши кандидаты были под номером два», — добавил участник пресс-конференции.

По словам Сурайкина, партия «Коммунисты России» неоднократно обращалась к КПРФ с предложением создать единый блок – «Красную Москву».

«Зюганов отказывается, потому что для них это стало бизнесом. Так что мешает таким объединениям то, что для многих партийцев это занятие стало способом заработать деньги. А мы всегда выступаем за единство коммунистического движения», — подытожил глава партии «Коммунисты России».