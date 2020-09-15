ФАН: иноСМИ вынудили ФБК признать связь Навального с Певчих

Представители ФБК стали говорить о сотрудничестве с Марией Певчих только после того, как информацию об этом в своей статье опубликовала британская BBC.

Поведение приближенных Навального сейчас и во время его госпитализации в омской больнице кардинально различается. Блогер проходит лечение в немецкой клинике "Шарите", где его вывели из искусственной комы. После восстановления Навальный планирует вернуться в Россию, однако от сотрудничества с российской стороной по инциденту с "отравлением" он категорически отказывается, сообщило издание The New York Times.

При этом сотрудники признанного в России иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) хранят молчание. Находясь в Омске, они вели себя совсем по-другому. Сторонники Навального высказывали критику в адрес омских медиков, бились в истерике и требовали предоставить доказательства, что блогер жив, пишет Федеральное агентство новостей.

Видимо, сейчас действия приближенных к Навальному контролирует Мария Певчих, которую некоторые СМИ считают причастной к "отравлению" блогера. Первоначально никаких комментариев по поводу Певчих в ФБК не давали, однако после ряда публикаций в иностранных изданиях сторонникам Навального пришлось признать сотрудничество с загадочной женщиной.