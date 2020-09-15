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16:32   15 Сентября 2020
Экономика

Экономика российского интернета рискует окончить год с нулевыми показателями

Экономика российского интернета рискует окончить год с нулевыми показателями

Сложный 2020 год может оказаться самым кризисным для российского сегмента интернета за всё время его существования.

К концу 2020 года впервые произойдет самый кризисный момент за всё время существования цифровой экономики. Имеется и наиболее негативный вариант развития событий, по которому показатели выйдут в ноль, опасается собеседник NEWS.ru — директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

Для сохранения конкурентоспособности Рунета нужен ряд условий — окончание пандемии, поддержка государства и другие экономические факторы. Тогда можно рассчитывать на более благоприятный, но также не лучший исход ростом в 6-10% к концу года.

Сейчас готовится обращение за поддержкой к государству с предложениями, способными спасти отрасли от провала. Актуальные данные о сценариях экономики Рунета предоставят на 24-м Российском интернет-форуме (РИФ-2020) 21 сентября.

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Автор: Ирина Большунова
#интернет #рунет #цифровая экономика #экономика рунета

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