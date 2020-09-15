Ефремов читает стихи в обмен на лайфхаки сокамерников

Соседи Михаила Ефремова по камере учат артиста полезным тюремным "хитростям", а артист за это читает им стихи.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетила СИЗО, где содержится Михаил Ефремов, и рассказала "КП" подробности его новой жизни в тюрьме.

По словам правозащитницы, в камере находятся актер и еще два арестанта с высшим образованием, никаких проблем между ними не возникает.

"Сокамерники его вполне устраивают. Это все люди с высшим образованием, поэтому они общаются очень хорошо. Михаил Олегович читал им уже что-то из произведений литературных. Просвещает их в этом плане. Они его просвещают по тому, что можно и нельзя в колонии. Делятся опытом", — поясняет Потяева.

Ефремова осудили на восемь лет тюрьмы за ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. 8 июня нетрезвый актер, находясь за рулем своего джипа, "вылетел" на встречную полосу движения и врезался в грузовик. Водитель последнего скончался в больнице от полученных травм.