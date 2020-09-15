Стало известно имя нового защитника Михаила Ефремова

Представлять интересы Михаила Ефремова в суде будет адвокат с 15-летним стажем Роман Филиппов. Услуги нового правозащитника потребуются Ефремову при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор по делу о смертельном ДТП.

Филиппов имеет статус адвоката с 2014 года и является специалистом в области гражданского и уголовного права, сообщает "МК" со ссылкой на информированный источник. От услуг прежнего адвоката приговоренный к восьми годам лишения свободы Ефремов отказался.

Напомним, артист был осужден Пресненским судом Москвы за вождение транспортного средства в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, повлекшее за собой ДТП со смертельным исходом. Актер "вылетел" на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном "Лада", водитель которого погиб.