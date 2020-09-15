Экс-сотрудник МВД РФ посоветовал полицейским брать пример с Путина

В США вновь активизировалась социальная программа «кофе с копом». Американцы могут посетить ближайшую кофейню и пообщаться с сотрудниками полиции на любые интересующие темы. Власти страны уверены, что такая практика позволит улучшить отношения между гражданами США и сотрудниками правопорядка.

Мероприятия «кофе с копом» проводятся с 2011 года. Основоположниками стали полицейские Хоторна, штат Калифорния, которые искали способы успешного взаимодействия с горожанами и пришли к такому нехитрому методу. Сейчас акция разрослась по всей стране и в свете массовых протестов Black Lives Matter актуальна как никогда.

Полковник милиции в отставке, бывший сотрудник Главного управления уголовного розыска МВД России Евгений Черноусов рассказал «Политике Сегодня», что подобная инициатива нашла бы отклик и в России несмотря на то, что никаких массовых протестов в стране нет. Однако присутствует «стена напряжения» между сотрудниками полиции и россиянами, уверен Черноусов.

«Я приветствую любые начинания, которые способствуют уничтожению стены между обществом и полицией. Причем вне зависимости от страны. Когда я работал в органах, мы часто по работе встречались с полицейскими США и Англии. Они удивлялись, как у нас налажена связь с представителями общественности. И сейчас такого взаимодействия уже не наблюдается», – заявил спикер.

Программа «кофе с копом» — это хорошая форма взаимодействия и общения между людьми в погонах и населением страны. Полицейские и обычные граждане, считает Черноусов, будут беседовать и высказывать свои претензии и замечания, находя компромисс в спорных вопросах.

«В России та связь, которая была между правоохранителями и гражданами в СССР, уже утрачена. Я был в правовом совете при Главном управлении МВД России по Москве. И видел, что сейчас у участковых полицейских нет доверенных лиц. Каким образом они работают с людьми – непонятно. Поэтому опыт США неплохо было бы перенять. И не на уровне начальников и представителей общественности, а именно встреча обычных полицейских с жителями обычных многоквартирных домов», — добавил экс-сотрудник МВД России.

Черноусов обратил внимание на последние встречи российского президента Владимира Путина, которые все чаще проводятся в неформальной обстановке, в кругу обычных людей. В этом плане правоохранителям стоит брать пример с главы государства, уверен полковник милиции в отставке.