«Коммунисты России» обещают возродить мощь СССР ради покорения Венеры

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что РФ планирует отправить собственную миссию на Венеру. Хотя сейчас Москва и Вашингтон готовят совместную миссию «Венера-Д».

«У нас в программе есть тема возобновления исследования Венеры. Считаем , что Венера — это русская планета, так что нечего отставать. Проекты миссий по Венере включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021–2030 годов», — сказал Рогозин на выставке HeliRussia-2020.

Следующий наш проект — #ВенераД. Научная программа которого поражает масштабами: изучение строения минералогического, химического, элементного состава поверхности; процессов взаимодействия атмосферы и поверхности и других свойств планеты. — РОСКОСМОС (@roscosmos) September 15, 2020

Председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин в беседе с «Политикой Сегодня» скептически отнесся к амбициозным заявлениям главы Роскосмоса по покорению Венеры.

«При всем уважении к господину Рогозину, что-то мы пока не видим больших прорывов. Ракеты падают, проекты тормозятся и прочие проблемы», — отметил политик.

Коммунист напомнил о славном советском прошлом: начиная с 1960-х годов СССР успешно запускал к Венере автоматические межпланетные станции, как для изучения второй планеты Солнечной системы, так и всего космического пространства.

«Объективно в советское время экономика показывала, что на один рубль, вложенный в космос, четыре-пять советских рублей прибыли было. Вложения в космос и в новые технологии всегда обернутся плюсом. Вопрос: в состоянии ли сегодняшняя наша корпорация Роскосмос реализовать это? Конечно, если они реализуют, я почти уверен, что экономически это будет рентабельно», — добавил Максим Сурайкин.

По мнению политика, российская ракетно-космическая отрасль держится на советских разработках, вложения в отрасль сейчас минимальные, поэтому не стоит рассчитывать на успех миссии на Венеру. Ситуация изменится после прихода к власти коммунистов, которые все восстановят, утверждает Сурайкин.

Правда, результаты прошедшего на днях голосования заставляют усомниться в планах лидера «Коммунистов России» по руководству страной. По оценке Сурайкина, выборы для партии прошли «грустно»: кандидаты смогли выдвинуться только в ЗакСы четырех регионов из 11.

Химический состав атмосферы: углекислый газ — 97%, азот — 2%, кислород — не более 0,1%. Смогли угадать планету? Эти данные мы получили со станции «Венера-5» в 1969 году. А после был запуск еще «Венеры-6», «Венеры-7» и так до «Венеры-16». Подробности: https://t.co/od3QzzPokt pic.twitter.com/dkRdlNNP12 — РОСКОСМОС (@roscosmos) September 15, 2020

Накануне ученые из Кардиффского и Массачусетского университетов обнаружили в атмосфере Венеры ядовитый газ фосфин, который может иметь биологическое происхождение. Директор NASA Джеймс Брайденстайн сразу обозначил приоритетность открытия.

По его словам, обнаружение фосфина в атмосфере Венеры — наиболее важное событие в создании убедительных доводов в пользу существования жизни вне Земли. Исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко не согласился с заявлениями представителей NASA.

«Достоверные научные данные на этот счет сегодня могут быть получены только при контактных исследованиях поверхности и атмосферы Венеры», — отметил он.