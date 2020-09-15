Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:52   15 Сентября 2020
Россия

«Коммунисты России» обещают возродить мощь СССР ради покорения Венеры

«Коммунисты России» обещают возродить мощь СССР ради покорения Венеры

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что РФ планирует отправить собственную миссию на Венеру. Хотя сейчас Москва и Вашингтон готовят  совместную миссию «Венера-Д».

«У нас в программе есть тема возобновления исследования Венеры. Считаем , что Венера — это русская планета, так что нечего отставать. Проекты миссий по Венере включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021–2030 годов», — сказал Рогозин на выставке HeliRussia-2020.

Председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин в беседе с «Политикой Сегодня» скептически отнесся к амбициозным заявлениям главы Роскосмоса по покорению Венеры.

«При всем уважении к господину Рогозину, что-то мы пока не видим больших прорывов. Ракеты падают, проекты тормозятся и прочие проблемы», — отметил политик.

Коммунисты готовы восстановить советскую промышленность ради Венеры

Коммунист напомнил о славном советском прошлом: начиная с 1960-х годов СССР успешно запускал к Венере автоматические межпланетные станции, как для изучения второй планеты Солнечной системы, так и всего космического пространства.

«Объективно в советское время экономика показывала, что на один рубль, вложенный в космос, четыре-пять советских рублей прибыли было. Вложения в космос и в новые технологии всегда обернутся плюсом. Вопрос: в состоянии ли сегодняшняя наша корпорация Роскосмос реализовать это? Конечно, если они реализуют, я почти уверен, что экономически это будет рентабельно», — добавил Максим Сурайкин.

По мнению политика, российская ракетно-космическая отрасль держится на советских разработках, вложения в отрасль сейчас минимальные, поэтому не стоит рассчитывать на успех миссии на Венеру. Ситуация изменится после прихода к власти коммунистов, которые все восстановят, утверждает Сурайкин.

Правда, результаты прошедшего на днях голосования заставляют усомниться в планах лидера «Коммунистов России» по руководству страной. По оценке Сурайкина, выборы для партии прошли «грустно»: кандидаты смогли выдвинуться только в ЗакСы четырех регионов из 11. 

 

Накануне ученые из Кардиффского и Массачусетского университетов обнаружили в атмосфере Венеры ядовитый газ фосфин, который может иметь биологическое происхождение. Директор NASA Джеймс Брайденстайн сразу обозначил приоритетность открытия.

По его словам, обнаружение фосфина в атмосфере Венеры — наиболее важное событие в создании убедительных доводов в пользу существования жизни вне Земли. Исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко не согласился с заявлениями представителей NASA.

«Достоверные научные данные на этот счет сегодня могут быть получены только при контактных исследованиях поверхности и атмосферы Венеры», — отметил он.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Андрей Рыдаль
#космос #рогозин #венера #сурайкин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...